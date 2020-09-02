شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يخاطب الأندية لتسجيل اللاعبين إلكترونيا بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطبت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، الأندية ومراكز الشباب من أجل تفعيل تسجيل اللاعبين إلكترونياً فى الموسم الجديد 2020 / 2021 عبر الموقع الرسمى للاتحاد، وأعطت اللجنة موعداً أقصاه يوم 5 سبتمبر للأندية التى لديها أى مشكلة فى التسجيل من أجل حلها.

من جهته قال إيهاب عزمى، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، إن شرح تسجيل اللاعبين إلكترونيا مفصلاً على الموقع الرسمى للاتحاد لتسهيل أى عقبات فى رفع أى بيانات أو صور.

كما كشف إيهاب عزمى مؤخرا عن تفعيل صرف مستحقات الحكام بالكروت الممغنطة بعد فتح حساب بنكى جديد خاص للحكام بداية من نوفمبر المقبل، تزامناً مع انطلاق الموسم الجديد، وأكد عزمى أن تأخر فتح الحساب البنكى جاء بسبب اعتراض الجهة الإدارية على مسمى الحساب الخاص للحكام للاستقرار على أن يكون حسابا آخر للاتحاد للصرف على الحكام وليس حسابا للحكام .

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وألزمت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة الأندية بإبرام عقود للمدربين من أجل الحفاظ على حقوق مدربى الكرة الطائرة خلال المرحلة المقبلة .

وأرسل مسئولو اتحاد الطائرة، برئاسة الدكتور سامح حمدى، التصنيف الجديد للأندية إلى اللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتماده، استعداداً لإقامة الجمعية العمومية غير العادية، حيث من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية أواخر سبتمبر القادم.

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل.