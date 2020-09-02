رمضان صبحي بقميص بيراميدز (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:
ظهر رمضان صبحي المحترف في صفوف هدرسفيلد الإنجليزي بصورة يقميص بيراميدز في إشارة إلى اقترابه من صفوف الفريق.
وكانت الفترة الماضية شهدت مفاجئة من العيار الثقيل فجرّها أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي بعدما أعلن عن رغبة رمضان في الرحيل إلى بيراميدز.
وسعى الأهلي خلال الشهور الماضية إلى حسم صفقة انتقال رمضان صبحي بصورة نهائية بعدما لعب في صفوفه على سبيل الإعارة منذ يناير 2019.
وأعلن عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز عن دخول ناديه في مفاوضات مع هدرسفيلد من أجل حسم صفقة رمضان بصورة نهائية.
جدير بالذكر أن رمضان خاض تجربة احترافية في صفوف ستوك سيتي ثم هدرسفيلد قبل أن يعود إلى مصر مرة أخرى على سبيل الإعارة من خلال الأهلي.
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