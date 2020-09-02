"صعب.. صعب".. والد ميسي يتحدث عن مستقبل نجله في برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال خورخي ميسي والد ليونيل ميسي لاعب برشلونة، إن مستقبل نجله مع الفريق الكتالوني صعب، لافتًا إلى أنه من الصعب البقاء في ملعب كامب نو.

ووصل ووالد ميسي ووكيله إلى العاصمة الكتالونية صباح اليوم الأربعاء، تمهيدًا لعقد جلسى مع جوسيب ماريا باتوميو رئيس برشلونة لمناقشة مصير البالغ من العمر 33 عامًا.

وخلال مقابلة سريعة مع قناة ديبورتيس كواترو الإسبانية، سُئل خورخي عن مستقبل ميسي في برشلونة وقال: "إن الوضع صعب".

ونشرت القناة عبر موقعها الالكتروني اللقاء السريع مع خورخي والد ميسي، وجاء كالآتي:

-هل ليو سيغادر برشلونة؟

خورخي: لا أعلم

-كيف ترى الوضع مع النادي؟

خورخي: الوضع صعب

-هل من الصعب بقاء ميسي في برشلونة؟

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خورخي: نعم

-ماذا عن مانشستر سيتي؟

خورخي: لا أعرف.. لا يوجد شئ

-هل تحدثت مع بيب وقال لك إنه من الأفضل لميسي الباقء في برشلونة؟

خورخي: لم أتحدث إلى بيب

-ألم تتحدث مع بيب؟

خورخي: لا, ولا أحد

-وكيف ترى مستقبل ميسي في برشلونة؟

خورخي: صعب.. صعب.