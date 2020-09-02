حوار الخليج 365.. نجم مازيمبي السابق: أبو تريكة لاعبي المفضل.. ومن الصعب اختيار بطل دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يُعد مازيمبي واحدًا من أكبر الفرق الأفريقية نظرًا لبطولاته التي حققها خاصة في القرن الـ21 حيث يمتلك الفريق الكونغولي خمس بطولات دوري أبطال ليكون متساويًا مع الزمالك وبفارق ثلاث بطولات عن الأهلي متصدر ترتيب الأعلى تتويجًا على مستوى القارة السمراء.

وفي مازيمي كان يتواجد به مهاجم زامبي استطاع أن يكون شاهدًا ومساهمًا في تتويج فريقه بثلاث بطولات دوري أبطال من أصل خمسة، هنا اللاعب هو جيفين سينجولوما والذي حصل على ثلاثة ألقاب دوري أبطال رفقة عملاق الكونغو خلال مواسم (2008 - 2009) - (2009 - 2010) - (2014 - 2015).

"الخليج 365" تواصل مع مهاجم منتخب زامبيا صاحب الـ34 عامًا والذي لعب بقميص مازيمبي 8 أعوام بداية من (2009 وحتى 2017) عندما تم استقدامه من صفوف فريق زاناكو الزامبي قبل أن يرحل مرة أخرى إلى زامبيا للعب في صفوف فريق بويلدكون أف سي.

وإليكم تفاصيل الحوار على الشكل التالي:

- كيف كان مشوارك مع مازيمبي؟

مسيرتي الكروية حتى الآن جيدة، فأنا حققت معظم الألقاب في القارة الأفريقية وهذا ما يجعل مسيرتي رائعة، الأهم بالنسبة لي تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات.

- برأيك ما أسباب تفوق مازيمبي؟

العمل الجاد والإرادة لتحقيق البطولات، الفريق كان يمتلك هذه السمات لذا نجحنا أن نكون أبطال أفريقيا ثلاث مرات إلى جانب الوصول لكأس العالم للأندية وتحقيق نتائج مميزة في نسخة (2010) من خلال الحصول على المركز الثاني في البطولة لنكون النادي الأفريقي الأول الذي يصل للمباراة النهائية ومن ثم فريق الرجاء المغربي.

- لماذا يكون من الصعب التغلب على مازيمبي في أرضية ميدانه؟

مازيمبي من أكبر أندية القارة الأفريقية، ولا يزال الفريق من بين الكبار على الرغم من الابتعاد عن المنافسة قليلاً في السنوات الخمسة الماضية، في مازيمبي الإدارة لا تحب الفشل ولذلك يبقى الفريق واللاعبين متحمسين لتحقيق البطولات بصورة مستمرة.

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- وماذا عن مواجهاتك أمام قطبي القارة الأهلي والزمالك؟

مواجهة الأهلي والزمالك كانت تُعد لنا من المباريات الكبيرة، فقطبا الكرة المصرية جيدان جدًا على المستوى الفني، لكن يبقى مازيمبي أيضًا فنحن لدينا القوة والحماس والإرادة وهذا كان سلاحنا أمامهما من أجل التغلب عليهم.

- ما هو لاعبك المفضل في مصر؟

بالطبع لاعبي المفضل محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق.

- تتوقع من يكون بطلاً لدوري الأبطال خلال هذه النسخة؟

كما ذكرت الأهلي والزمالك جيدان، لكن البطولة خلال هذه النسخة ليست سهلة بتواجد فريقين من المغرب الوداد والرجاء لذا من الصعب تحديد الفريق الأقرب للتتويج باللقب.

- كانت لديك مواجهة أمام منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2010.. حدثني عنها؟

صحيح واجهنا مصر في بداية التصفيات، المباراة الأولى كانت في استاد القاهرة وأتذكر وقتها أن الملعب كان ممتلئا على آخره من الجماهير المصرية لكن في النهاية استطعنا الحصول على نقطة، وكانت نتيجة جيدة بالنسبة لنا.

- في النهاية.. متى يعود مازيمبي للمنافسة على بطولة دوري الأبطال؟

مازيمبي في الوقت الحالي يؤدي أداءً جيدًا، أتوقع أن النسخة المقبلة سيكون الفريق مرشحًا بقوة رغم خسارة المهاجم والهداف جاكسون موليكا والذي رحل في الفترة الأخيرة، لكن بالنسبة لي يبقى مازيمبي مرشحًا، فالإدارة لديها رغبة في استعادة الألقاب القارية مرة أخرى بعد نسخة 2015.