هل يبقى؟.. إدارة برشلونة تفاجئ ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلن نادي برشلونة صباح اليوم الأربعاء، عن توفير القميص الجديد للفريق الكتالوني في متجر النادي قبل بداية الموسم الجديد (2020 - 2021).
وجاء في إعلان قميص برشلونة الجديد بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومعه النجوم أنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي وجيرارد بيكيه وفرينيكي دي يونج وأندريه تير شتيجن.
ويأتي ظهور ميسي في الإعلان الجديد لبرشلونة على الرغم من الخلافات بين إدارة النادي ونجم الفريق الكتالوني في ظل رغبة الأخير بالرحيل عن البلوجرانا في الصيف الحالي.
وتشير تقارير صحفية إلى وجود رغبة من ميسي بالرحيل عن برشلونة من خلال استغلال البند المتواجد في عقده يتيح له الرحيل مجانًا، في المقابل يؤكد النادي الإسباني أن بند اللاعب انتهى ورحيله سيكون من خلال دفع الشرط الجزائي المتواجد في عقده.
وتقدر قيمة الشرط الجزائي لميسي صاحب الـ33 عامًا بـ700 مليون يورو حيث ارتبط صاحب القميص 10 بالرحيل إلى صفوف مانشستر سيتي والعمل مجددًا مع المدرب الإسباني المخضرم بيب جوارديولا.
جدير بالذكر أن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني وصل إلى برشلونة صباح اليوم الأربعاء من أجل الاجتماع مع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو لتحديد مصير نجم الفريق. (طالع التفاصيل)
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