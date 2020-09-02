شاهد.. أول ظهور لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

تواجد رمضان صبحي اليوم الأربعاء بمقر تدريبات فريق نادي بيراميدز بملعب استاد الدفاع الجوي وهو الظهور الاول للاعب بعد اعلان رحيله عن الاهلي.

وظهر رمضان صبحي للمرة الاولي بقميص فريق بيراميدز في مدرجات الدفاع الجوي، حيث تواجد اللاعب لعمل جلسة تصوير له بقميص فريقه الجديد تمهيدا للاعلان الرسمي عن الصفقة.

يأتي طهور رمضان صبحي ليغلق باب التكهنات حول عدم اتمام انتقاله الي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





الاهلي.وظهر رمضان صبحي للمرة الاولي بقميص فريق بيراميدز في مدرجات الدفاع الجوي، حيث تواجد اللاعب لعمل جلسة تصوير له بقميص فريقه الجديد تمهيدا للاعلان الرسمي عن الصفقة.يأتي طهور رمضان صبحي ليغلق باب التكهنات حول عدم اتمام انتقاله الي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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