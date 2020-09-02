غدًا.. منتخب الكرة الشاطئية يستعد لكأس القارات بمعسكر في الإسكندرية

يدخل منتخب مصر للكرة الشاطئية معسكرًا مغلقا بالإسكندرية، استعدادا لكأس العالم للقارات بدبي وتصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

وينطلق المعسكر غد الخميس 3 سبتمبر ويستمر حتي الاربعاء 9 سبتمبر، ويتخلله ثلاث مباريات ودية أيام7 و 8 و9 سبتمبر أمام فرق منتخب الإسكندرية وشركة النحاس وشركة الترسانة البحرية.

وتضم قائمة المنتخب محمد فوزي و عبدالعزيز صباح و محمود ماهر واحمد سليمان لحراسة المرمي، ومصطفي سمير ومصطفي احمد

و مصطفي علي و احمد الشحات و حسان محمد و محمد عبد النبي و هيثم عاطف و عبدالرحمن حسن و كريم سيد و الحسيني طه و احمد بالي و علاء اوكا و اسلام احمد من القوام الأساسي.

وحرص مصطفي لطفي المدير الفني للمنتخب علي ضم عناصر الجديدة امثال علاء الدين محمود و

محمد السيد و احمد ياسر وعلي حسين و اسلام هشام و اسلام عزت و احمد يحيي و محمد بدر و عمرو خيري.

وتتولى الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الاشراف على الكرة الشاطئية، ويتكون جهاز منتخب الكرة الشاطئية من عبد الواحد السيد مديرا للمنتخب، ومصطفي لطفي المدير الفني وعمر حلمي مدرب و احمد ابو سريع مدرب وياسر بعد الخالق مدربا لحراس المرمي ودكتور محمود رفاعي طبيبا و عباس حسانين مدلكا وشريف نعيم مسؤل مهمات.