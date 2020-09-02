أعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي عن سلبية جميع العينات الخاصة بفيروس كورونا التي خصع لها لاعبو الفريق فى الساعات الماضية. وأكدت صحيفة المنتخب المغربية، على سلبية جميع العينات التي خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفني والطبي. وخضع 54 فرد من نادي الرجاء للفحص أمس الثلاثاء ، قبل وصول النتيجة صباح اليوم الأربعاء تمهيداً لمواجهة اتحاد طنجة فى البطولة الوطنية المغربية. Advertisements فى وقت سابق أعلن نادي الرجاء عن وجود حالة إصابة بالفيروس بين صفوفه، مما اضطر الفريق لتأجيل عدد من المباريات فى البطولة المغربية. إصابة بالفيروس بين صفوفه، مما اضطر الفريق لتأجيل عدد من المباريات فى البطولة المغربية. وسيلتقي الرجاء المغربي مع الزمالك يومي 25 سبتمبر الجاري و2 أكتوبر القادم، في مباراتي الذهاب والإياب في دوري أبطال أفريقيا. يذكر أن الرجاء يتصدر جدول ترتيب البطولة المغربية برصيد 45 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلبية عينات الرجاء المغربي قبل مواجهه اتحاد طنجة فى الدوري المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.