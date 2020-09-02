بعد إيجابية عينة التحليل .. سلبية مسحة كورونا للحكم محمد الصباحي

جاءت مسحة كورونا الخاصة بالحكم محمد الصباحي سلبية بعدما كانت نتيجة تحليل رابيد تيست أظهر إيجابية عينة الحكم الشاب خلال الساعات القليلة الماضية. وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد عزب حجاج خضوع الحكم لمسحة كورونا للاطمئنان على حالته الصحية، وبالفعل جاءت نتيجة مسحته سليية. سليية. خضع حكام الدوري الممتاز لاختبار رابيد تيست ضمن الإجراءات الاحترازية للكشف عن فيروس كورونا. أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، حكام مباريات الغد في الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز، على النحو التالي: التالي: طلائع الجيش وأسوان محمود البنا حكم ساحة محمد عبد المجيد ورجب محمد مساعدين علي الكيكي حكم رابع محمد عباس حكم فيديو حسني سلطان مساعد حكم فيديو إنبي والجونة Advertisements طارق مجدي حكم ساحة أحمد ساهر وماجد المليجي مساعدين سالم متعب حكم رابع محمد عادل حكم فيديو محمود وفا مساعد حكم فيديو سموحة والانتاج الحربي أمين عمر حكم ساحة أحمد نوفل وسيد نافع مساعدين مجدي خاطر حكم رابع خالد الغندور حكم فيديو عمرو رمضان مساعد فيديو

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