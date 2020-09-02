وصول لاعب الاتحاد السكندري أنيس سالتو

وصل فجر اليوم الأربعاء اللاعب الليبي أنيس سالتو المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إلى الإسكندريةقادماً من ليبيا .
ووصل اللاعب من أجل الانضمام مجددا لصفوف زعيم الثغر حيثغادر سالتو البلاد عقب أزمة أنتشار فيروس كورونا.
وينتظم اللاعب في التدريبات عقب اجراء المسحة الطبية تمهيدا للمشاركة في مباريات الفريق القادمة في مسابقة الدوري الممتاز .
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