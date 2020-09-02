وصول لاعب الاتحاد السكندري أنيس سالتو

وصل فجر اليوم الأربعاء اللاعب الليبي أنيس سالتو المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إلى الإسكندرية قادماً من ليبيا . قادماً من ليبيا . ووصل اللاعب من أجل الانضمام مجددا لصفوف زعيم الثغر حيث غادر سالتو البلاد عقب أزمة أنتشار فيروس

وينتظم اللاعب في التدريبات عقب اجراء المسحة الطبية تمهيدا للمشاركة في مباريات الفريق القادمة في مسابقة الدوري الممتاز . غادر سالتو البلاد عقب أزمة أنتشار فيروس كورونا وينتظم اللاعب في التدريبات عقب اجراء المسحة الطبية تمهيدا للمشاركة في مباريات الفريق القادمة في مسابقة الدوري الممتاز .

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