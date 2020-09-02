موناكو الفرنسي يدعم صفوفه بمهاجم بايرن ليفركوزن

أعلن نادي موناكو الفرنسي، اليوم الأربعاء، إتمام تعاقده مع اللاعب كيفن فولاند مهاجم بايرن ليفركوزن الألماني، خلال فترة الانتقالات الجارية.
وأشار موناكو ، أن تعاقده مع اللاعب سيستمر حتى يونيو 2024.
وسبق للاعب تمثيل منتخب بلاده ألمانيا في عشر مباريات، سجل خلالهما هدفاً وحيداً،
وأثنى الكرواتي ، نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق الفرنسي، على قدرات اللاعب واصفاًَ إياه بالصفقة المميزة لدعم الفريق.
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