موناكو الفرنسي يدعم صفوفه بمهاجم بايرن ليفركوزن

أعلن نادي موناكو الفرنسي، اليوم الأربعاء، إتمام تعاقده مع اللاعب كيفن فولاند مهاجم بايرن ليفركوزن الألماني، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأشار موناكو ، أن تعاقده مع اللاعب سيستمر حتى يونيو 2024.

وسبق للاعب تمثيل منتخب بلاده ألمانيا في عشر مباريات، سجل خلالهما هدفاً وحيداً،

كما سبق له تسجيل 77 هدفاً، خلال مشاركاته السابقة بالدوري الألماني.

وأثنى الكرواتي ، نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق الفرنسي، على قدرات اللاعب واصفاًَ إياه بالصفقة المميزة لدعم الفريق.

