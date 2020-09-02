اليوم.. الإسماعيلي يستأنف تدريباته أستعدادًا لمواجهة المقاصة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي اليوم الأربعاء تدريباته الجماعية على ملعب إسماعيلية إستعدادًا لمواجهة مصر المقاصة يوم الجمعة القادمة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري

المصري الممتاز .

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة أدهم السلحدار المدرب العام قرر منح لاعبي الفريق راحة سلبية من

مران أمس الثلاثاء تجنبًا لحدوث إجهاد بدني ينتج عنه إصابات عضلية للاعبي الفريق.

وعاد الدراويش لنزيف النقاط من جديد بالهزيمة مساء الإثنين الماضي أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف مما أثار غضب الجماهير على مدار احدث اللقاء و عقب نهايته.