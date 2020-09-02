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أشرف صبحي: النموذج الجديد لبرلمان الشباب سيخلق قنوات إتصال

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب المشاركة بعضوية برلمان الشباب"إلكترونيا"  للمشاركة في أنشطة البرلمان لعام 2021/2020بجميع مراكز الشباب مصر تحت شعار "كن قيادي..كن مؤثر"خلال الفترة من 6سبتمبر الجاري حتي6أكتوبر 2020.
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،بأن هناك رؤية جديدة سيتم تطبيقها لأعضاء البرلمان  بمراكز شباب تعتمد علي تطوير نموذج

برلمان الشباب هذا العام ليصبح (نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية) كتجربة أولي لخلق قنوات إتصال لرؤي الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيا هاما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر 2030،ذلك في إطار التحول الرقمي،مشيرا أن مصر تذخر بالعديد من العقول الشابة والتي ستسهم بشكل كبير في إثراء نماذج محاكاة الحياة السياسية خلال المرحلة القادمة.
جدير بالذكر يشترط الإلتحاق بعضوية برلمان الشباب بمراكز الشباب أن يكون المشترك عضو بمركز الشباب ،أن لا يتخطى عمر المشترك 25عاما ولا يقل عن 18عاما وذلك يوم 6أكتوبر 2020.
سيتم الإشتراك بعضوية البرلمان من خلال إستمارة إلكترونية سيتم نشرها بالموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة بدء من يوم 6سبتمبر الجاري.
 
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