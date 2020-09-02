رسمياً .. تغيير اسم ملعب رادس الأولمبي بتونس

أعلنت الحكومة التونسية، تغيير اسم ملعب رادس الأولمبي، إلى المسمى الجديد «الملعب الأولمبي حمادي العقربي» ، تكريماً لاسم اللاعب الدولي الراحل حمادي العقربي .
وقامت الجهات المعنية بتنفيذ القرار، ووضع اللافتات الجديدة على المداخل الرئيسية للاستاد، وإزالة اللافتات السابقة التي تحمل الاسم التقليدي لأشهر الملاعب
وسبق للاعب الراحل تمثيل فريق الصفاقسي وتوج معه بلقب الدوري أعوام 1978، 1981 و 1983، كما سبق له تمثيل منتخب تونس في نهائيات كأس العالم بالأرجنتين عام 1978.
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