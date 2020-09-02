رياضة | مهاجم تشيلسي السابق: محمد صلاح سيرحل قريبًا عن ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مهاجم تشيلسي السابق: محمد صلاح سيرحل قريبًا عن ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام توني كاسكارينو مهاجم نادي تشيلسي السابق، بتحذير المدرب الألماني، يورجن كلوب، من إمكانية رحيل محمد صلاح عن فريق ليفربول في المستقبل القريب.

وخلال حواره مع شبكة "talkSPORT" الإنجليزية، وقال: "اللاعب الوحيد الذي قد يغادر ليفربول عاجلًا أم أجلًا، اعتقد أنه مو".

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وأضاف: " صلاح لا يظهر بنفس المستوى والقتال على المرمى والتي اعتادت عليها الجماهير، وهو ما وضح أمام آرسنال في بطولة كأس الدرع الخيرية".

وأكمل: "لا أراه بنفس الشراسة التي كان عليها منذ مجيئه إلى أنفيلد، آمل أن أكون مخطئًا ولكنه مجرد رأي بسيط على ما شعرت به مؤخرًا".

وانهى تصريحاته: "لم يكن بالمستوى الفني المطلوب منه ضد آرسنال، اعتقد أنه عانى كثيرًا لمحاولة دخول أجواء تلك المباراة".