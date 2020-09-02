رياضة | لايبزيج يحسم موقفه من رحيل «أوباميكانو»

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لايبزيج يحسم موقفه من رحيل «أوباميكانو» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولو نادي لاييزيج الألماني موقفهم من رحيل المدافع دايوت أوباميكانو، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بعد وصول العديد من العروض له.

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، في ضم المدافع دايوت أوباميكانو من لايبزج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من جانبه ذكرت صحيفة "ذا تايمز" اليوم الثلاثاء، أن أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، يرغب في تعزيز دفاع فريقه بضم أوباميكانو صاحب الـ21 عاما.

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وتابعت الصحيفة أن أوليفر مينتزلاف رئيس نادي لايبزج، لا يستبعد أوليفروباميكانو عن الفريق، لكنه أشار إلى أن المفاوضات لن تجرى إلا في حالة تلقي عرض مغري.

الجدير بالذكر أن أوباميكانو، الذي استدعي للمرة الأولى ضمن قائمة المنتخب الفرنسي، مدد عقده مؤخرا مع لايبزج حتى عام 2023.

وكان لايبزج قد رفض رفض في العام الماضي عرضا من أرسنال الإنجليزي قيمته 60 مليون يورو.