رياضة | صراع الوصافة.. كارتيرون ضد بيراميدز "لا غالب ولا مغلوب" (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع الوصافة.. كارتيرون ضد بيراميدز "لا غالب ولا مغلوب" (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتجدد اللقاء بين الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز مساء يوم الخميس 3 سبتمبر، على ستاد "الدفاع الجوي" ضمن منافسات الجولة 24 من البطولة المحلية.

وتحمل مواجهة الخميس صراعا خاصا بين الزمالك وبيراميدز على "وصافة" بطولة الدوري الممتاز، حيث يتساوي الفريقين برصيد النقاط 45 نقطة لكل منهما، ويتفوق الفريق السماوي بفارق الأهداف، غير أن الفارس الأبيض سيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم بسبب انسحابه من لقاء القمة أمام الأهلي بالدور الأول.

يقود الزمالك فنيًا في مباراته ضد بيراميدز المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون والذي سبق وتقابل مع الفريق السماوي في مباراتين سابقتين بالدوري الممتاز، فاز في مباراة وخسر الأخرى، ويسعي للتفوق في لقاء الخميس وانتزاع وصافة البطولة.

المواجهة الأولي لـ"كارتيرون" ضد بيراميدز كانت خلال قيادته للأهلي بالجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز بتاريخ 4 يناير 2019، وخسر الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، سجل محمد فاروق وعبد الله السعيد للفريق السماوي، بينما جاء هدف الأحمر عن طريق وليد أزارو.

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أما المواجهة الثانية للمدرب الفرنسي ضد بيراميدز كانت خلال قيادة فريق الزمالك، في لقاء الجولة السابعة بالدور الأول من الموسم الحالي للدوري الممتاز، وفاز بهدفين دون مقابل سجلهما مصطفي محمد ومحمود علاء.

ويبحث كارتيرون عن تحقيق انتصاره الثاني على التوالي على بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز خلال لقاء الفريقين مساء الخميس، حتي يثبت تفوقه في تاريخ مواجهاته ضد الفريق السماوي بالبطولة المحلية.

وتولي كارتيرون قيادة الزمالك في ديسمبر 2019، وقاد الفريق في 27 مباراة، فاز في 16 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 42 هدفًا، واستقبلت شباكه 3 أهداف.