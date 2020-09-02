رياضة | مفاجأة.. جوارديولا ينصح ميسي بالبقاء فى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. جوارديولا ينصح ميسي بالبقاء فى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصح الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي بالبقاء فى صفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية اليوم أنه بيب جوارديولا تواصل مع النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي و نصحه بالبقاء فى صفوف نادي برشلونة بالموسم الجديد.

وأضافت التقارير أن اليوم الأربعاء سيكون الحاسم فى موقف النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي مع نادي برشلونة الاسباني حيث سيجتمع والد اللاعب مع رئيس النادي.

يذكر أن ميسي قد بلغ إدارة برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني أنه يرغب فى الرحيل عن صفوف النادي خلال هذا الصيف.