رياضة | فايلر يوافق على سفر أجاي إلى نيجيريا عقب مواجهة وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يوافق على سفر أجاي إلى نيجيريا عقب مواجهة وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سفر النيجيري جونيور أجاي إلى بلاده عقب مواجهة وادي دجلة المقبلة.

ووافق المدرب السويسري على منح أجاي إجازة قصيرة للسفر إلى نيجيريا لزيارة أسرته خاصة وأنه لم يلتقي بهم منذ فترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

موافقة فايلر على سفر أجاي تأني لرغبة المدرب السويسري في تهيئة اللاعب النيجيري نفسيا مرة أخرى في ظل تراجع مستواه خلال الفترة الماضية، حيث ألمح إلى أن السبب في ذلك قد يكون لعدم رؤية أسرته منذ فترة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة بعد غد الجمعة في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.