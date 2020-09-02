رياضة | فايلر يوافق على سفر أجاي إلى نيجيريا عقب مواجهة وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يوافق على سفر أجاي إلى نيجيريا عقب مواجهة وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سفر النيجيري جونيور أجاي إلى بلاده عقب مواجهة وادي دجلة المقبلة.
ووافق المدرب السويسري على منح أجاي إجازة قصيرة للسفر إلى نيجيريا لزيارة أسرته خاصة وأنه لم يلتقي بهم منذ فترة طويلة بسبب جائحة كورونا.
موافقة فايلر على سفر أجاي تأني لرغبة المدرب السويسري في تهيئة اللاعب النيجيري نفسيا مرة أخرى في ظل تراجع مستواه خلال الفترة الماضية، حيث ألمح إلى أن السبب في ذلك قد يكون لعدم رؤية أسرته منذ فترة.
ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة بعد غد الجمعة في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.