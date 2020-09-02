شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من والد «ميسي» على مستقبل ابنه مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر عشاق برشلونة على أحر من الجمر نتيجة الاجتماع بين جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، مع خورخي ميسي، والد اللاعب ليونيل ميسي، قائد الفريق، ووكيله، لمعرفة وتحديد مستقبل النجم الأرجنتيني مع البارسا.

وقال خورخي ميسي، في تصريحات سريعة لقناة «كواترو» حين سأله المراسل: «هل سيغادر ميسي برشلونة؟»، فأجاب: «لا أعرف شيئًا»، وبعدها سأله المراسل: «كيف ترى مستقبل ميسي مع برشلونة؟»، فأكد والد اللاعب: «صعب، صعب جدًا».

وعن المفاوضات مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قال «خورخي»: «لا أعلم، لا يوجد شىء بخصوص هذا الأمر، ولم أتحدث مع بيب جوارديولا»، مشيرًا إلى أن محاولة تسوية الأمور مع «بارتوميو» أمر صعب للغاية.

يُذكر أن «ميسي» تقدم في وقت سابق بطلب الرحيل عن برشلونة، وهو ما أشعل أروقة الكامب نو، إذ ينتظر الجميع الاجتماع بين والد اللاعب الأرجنتيني ورئيس النادي لمعرفة المصير النهائي للاعب.