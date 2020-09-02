شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من والد «ميسي» على مستقبل ابنه مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر عشاق برشلونة على أحر من الجمر نتيجة الاجتماع بين جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، مع خورخي ميسي، والد اللاعب ليونيل ميسي، قائد الفريق، ووكيله، لمعرفة وتحديد مستقبل النجم الأرجنتيني مع البارسا.
وقال خورخي ميسي، في تصريحات سريعة لقناة «كواترو» حين سأله المراسل: «هل سيغادر ميسي برشلونة؟»، فأجاب: «لا أعرف شيئًا»، وبعدها سأله المراسل: «كيف ترى مستقبل ميسي مع برشلونة؟»، فأكد والد اللاعب: «صعب، صعب جدًا».
وعن المفاوضات مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قال «خورخي»: «لا أعلم، لا يوجد شىء بخصوص هذا الأمر، ولم أتحدث مع بيب جوارديولا»، مشيرًا إلى أن محاولة تسوية الأمور مع «بارتوميو» أمر صعب للغاية.
يُذكر أن «ميسي» تقدم في وقت سابق بطلب الرحيل عن برشلونة، وهو ما أشعل أروقة الكامب نو، إذ ينتظر الجميع الاجتماع بين والد اللاعب الأرجنتيني ورئيس النادي لمعرفة المصير النهائي للاعب.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
98,939
-
تعافي
72,929
-
وفيات
5,421
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من والد «ميسي» على مستقبل ابنه مع برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.