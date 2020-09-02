شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانًا قويًا استعدادًا لمواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا قويا صباح اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة.

شهد المران حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة فنيا وبدنيًا، استعدادا لمواجهة دجلة.

واستأنف الأهلي التدريبات، أمس الثلاثاء، بعد الحصول على راحة سلبية منها لمدة 48 ساعة، عقب مباراة المصري الأخيرة.

يذكر أن الأهلي يعتلي صدارة الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة بعد فوزه الأخير على المصري بهدفين نظيفين، بينما يحتل وادي دجلة المركز التاسع برصيد 26 نقطة.