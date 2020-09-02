شكرا لقرائتكم خبر عن راكيتتش يتحدث عن ميسي وهزيمة الـ 8-2 في مؤتمر وداعه لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، خلال مؤتمر وداعه لنادي برشلونة، بعد إتمام انتقاله إلى ناديه السابق إشبيلية، عن رحيل زميله ليونيل ميسي، وكذلك الهزيمة المذلة 8-2 أمام بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا.
وقال «راكيتيتش» عن الهزيمة الثقيلة أمام بايرن ميونيخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أقصت البلوجرانا من البطولة: «أنا لا أتوقف عندها، لقد حدثت أشياء كثيرة خلال 6 سنوات، لم يعجبنا ما حدث أمام بايرن، هي لحظة للتأمل، ولكن كذلك لتهنئة الفريق الآخر، عدم المشاركة في المباراة الأخيرة يجعلني حزينًا، أنا دائمًا أريد اللعب، وهذا يجعلني غاضبًا، ألا أتمكن من محاولة القتال لقلب الهزيمة، ولكن هناك العديد من اللحظات الجميلة والمميزة التي عشتها».
وردًا عن رأيه في مسألة رحيل زميله وقائد البلوجرانا ليونيل ميسي، قال الكرواتي: «كل لاعب يقوم بتحليله الشخصي ويتخذ قراراته، أنا رايت أن هذه هي لحظتي (للرحيل)، ماذا سيفعل هو أو أي لاعب آخر؟ لا أعلم، رحيل تم بشكل جيد».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
98,939
-
تعافي
72,929
-
وفيات
5,421
كانت هذه تفاصيل خبر راكيتتش يتحدث عن ميسي وهزيمة الـ 8-2 في مؤتمر وداعه لبرشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.