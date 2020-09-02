شكرا لقرائتكم خبر عن راكيتتش يتحدث عن ميسي وهزيمة الـ 8-2 في مؤتمر وداعه لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، خلال مؤتمر وداعه لنادي برشلونة، بعد إتمام انتقاله إلى ناديه السابق إشبيلية، عن رحيل زميله ليونيل ميسي، وكذلك الهزيمة المذلة 8-2 أمام بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا.

وقال «راكيتيتش» عن الهزيمة الثقيلة أمام بايرن ميونيخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أقصت البلوجرانا من البطولة: «أنا لا أتوقف عندها، لقد حدثت أشياء كثيرة خلال 6 سنوات، لم يعجبنا ما حدث أمام بايرن، هي لحظة للتأمل، ولكن كذلك لتهنئة الفريق الآخر، عدم المشاركة في المباراة الأخيرة يجعلني حزينًا، أنا دائمًا أريد اللعب، وهذا يجعلني غاضبًا، ألا أتمكن من محاولة القتال لقلب الهزيمة، ولكن هناك العديد من اللحظات الجميلة والمميزة التي عشتها».

وردًا عن رأيه في مسألة رحيل زميله وقائد البلوجرانا ليونيل ميسي، قال الكرواتي: «كل لاعب يقوم بتحليله الشخصي ويتخذ قراراته، أنا رايت أن هذه هي لحظتي (للرحيل)، ماذا سيفعل هو أو أي لاعب آخر؟ لا أعلم، رحيل تم بشكل جيد».