شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يجتمع مع لاعبي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق، صباح اليوم الأربعاء، قبل انطلاق مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة وادي دجلة، المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
ويدخل الفريق معسكرا مغلقا، غدًا الخميس، استعدادا لمواجهة وادي دجلة، ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 62 نقطة بعد فوزه الأخير على المصري بهدفين دون رد، بينما يحتل وادي دجلة المركز التاسع برصيد 26 نقطة.
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