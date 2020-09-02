شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتحدى «ميسي» قبل الاجتماع بوالده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدى نادي برشلونة الإسباني قائده، ليونيل ميسي، الذي يرغب في مغادرة النادي هذا الصيف، بوضع صورته على رأس الإعلان الدعائي للقميص الجديد للفريق، والذي نُشر صباح اليوم الأربعاء.

وجاء هذا التحرك من جانب النادي الكتالوني في صباح اليوم الذي سيجتمع فيه رئيسه، جوسيب بارتوميو، بوالد اللاعب، خورخي ميسي، والذي يلعب أيضًا دور وكيله، من أجل مناقشة الموقف المتأزم حاليًا بين الجانبين.

وكان خورخي ميسي قد وصل منذ قليل إلى مقر النادي للاجتماع بـ«بارتوميو».