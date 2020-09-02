شكرا لقرائتكم محمد شرف يعتذر عن العمل بالمصرى ويتمسك بقطاع ناشئ الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر محمد شرف نجم الأهلى الأسبق عن التواجد فى الجهاز الفني للمصري البورسعيدى فى منصب المدرب المساعد ضمن الجهاز الفنى لعلى ماهر متمسكا بالإستمرار داخل قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء كمدير فنى لمواليد 2003 ، عقب رحيل طارق العشري المدير الفني السابق للمصري.

ويرغب محمد شرف فى تحقيق بطولة مع فريقه الحالى مواليد 2003 والإستمرار داخل قطاع النادي الأهلي لمواصلة مشواره كرجل أول مقدما اعتذاره لعلى ماهر عن العمل معه داخل النادى المصرى .

كان مجلس إدارة المصرى البورسعيدى أعلن عن التعاقد مع على ماهر أول امس خلفا لطارق العشرى بجهاز فنى كامل يضم محمد عبد الكريم كمدرب عام ومصطفى فتحى مدربا لحراس المرمى.

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أخطر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة النادى المصرى بإصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا، بناءً على تحليل الـ"رابيد تيست"، استعدادًا لمباراته أمام المقاولون العرب المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد الخميس ضمن مباريات الجولة الـ24 للدورى الممتاز.

وفى سياق متصل، تلقى مسئولى النادى المصرى إخطارًا من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بإلغاء عقوبة إيقاف القيد لثلاث فترات التى كان قد تم توقيعها على النادى على خلفية الشكوى التى كان قد قدمها مسئولو نادى هلال الأُبيض السودانى فى اللاعب الإيفوارى شيخ أحمد موكورو والنادى المصرى قبل نحو ثلاثة مواسم، ليصبح من حق المصرى قيد لاعبين جدد بقائمته المحلية اعتبارًا من فترة القيد المقبلة للموسم الكروي الجديد 2021/2020.

وكان مجلس إدارة النادي المصرى، برئاسة سمير حلبية، قد تقدم بطعن للمحكمة الرياضية الدولية عبر المحامي الدولي نصر عزام على قرار لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا” والذى نص على منع النادى المصرى من قيد لاعبين جدد لثلاث فترات قيد متتالية اعتبارًا من فترة القيد الشتوية الماضية، وبعد تقديم النادى المصرى لكافة المستندات المؤيدة لموقفه وسداده كافة مستحقات نادى هلال الأُبيض السودانى أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكمها بإلغاء تلك العقوبة.