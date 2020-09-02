شكرا لقرائتكم أحمد فتحى ممنوع من الاستمرار مع الأهلى بأوامر بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشهد الفترة الحالية، تردد أنباء عن رغبة الأهلى فى الإبقاء على أحمد فتحى نجم دفاع المارد الأحمر، رغم توقيع اللاعب لنادى بيراميدز لمدة 3 مواسم، وتم الإعلان الرسمى عن الصفقة يوم 11 أبريل الماضى، حيث كشفت تقارير صحفية عن أن مسئولو النادى الأهلى أستطلعوا رأى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق فى مسألة بقاء أحمد فتحى قبل التحدث مع الأخير، وإنهاء مفاوضات تجديد عقده والتراجع عن رحيله لصفوف بيراميدز فى الموسم الجديد، وأكد مصدر مطلع داخل النادى الأهلى أن إدارة النادى تحدثت مع فايلر عن مدى حاجته لأحمد فتحى فى الموسم الجديد، ليؤكد المدرب السويسرى أن الجوكر لاعب كبير وبقاءه سيكون مفيداً، إلا أنه ترك القرار الأخير لإدارة النادى لاتخاذ القرار المناسب، مؤكداً فى الوقت ذاته على قدرته تعويض أحمد فتحى حال رحيله بعد نهاية عقده بانتهاء الموسم الجارى.

وكشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز، عن إمكانية استمرار أحمد فتحى مع المارد الأحمر، رغم توقيعه للفريق السماوى، مؤكدًا أن الجوكر لم يتحدث مع أى مسئول فى بيراميدز عن رغبته فى عدم اتمام الصفقة ومن ثم البقاء مع الأهلى، كما إنه فى حالة رغبة مسئولو المارد الأحمر فى عدم رحيل أحمد فتحى فعليهم أن يفتحوا خط مفاوضات مع نظرائهم فى بيراميدز لشراء اللاعب، خاصة وإنه أصبح مرتبط بعقد ولا يمكن رحيله إلا عن طريق ناديه الجديد.

Advertisements

أضاف المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إن أحمد فتحى وقع على عقود انتقاله لصفوف بيراميدز لمدة 3 سنوات مقبلة، بداية من الموسم المقبل، وفى حالة توقيع عقود مع الأهلى فسيتعرض اللاعب للإيقاف بسبب التوقيع لناديين.

أردف المصدر، أن أحمد فتحى سعيد بخطوة انتقاله لنادى بيراميدز، ولم يتحدث مع أى مسئول عن التراجع عن تلك الخطوة، خاصة وإن بيراميدز لديه طموح خلال الفترة المقبلة بالمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا والمنافسة الشرسة على لقب الدورى الممتاز، وجميع البطولات التى سيشارك بها الفريق السماوى.