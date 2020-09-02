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شكرا لقرائتكم أزارو يواصل التدريبات البدنية للحفاظ على لياقته بالجيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واصل المغربى وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى، تدريباته البدنية فى صالة الجيم وذلك للحفاظ على لياقته البدنية، بعدما أصبح مضطراً للبقاء على قائمة الانتظار فى الأهلى حتى نهاية الموسم الجارى، حتى فتح باب القيد من جديد، بعد قطع إعارته إلى الاتفاق السعودى عقب أزمة بين اللاعب والنادى، ونشر أزارو صورة عبر حسابه على انستجرام خلال تدريباته فى الجيم وعلق عليها "وقت التدريب".
أزارو
تعالت المطالب للجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر بعودة وليد أزارو لصفوف الفريق لتدعيم هجوم الفريق على النحو المطلوب عقب انتهاء إعارته، خاصة بعد أن أثبتت التجربة أن إمكانيات التوربيد المغربى تفوق كل قدرات المهاجمين المقيدين داخل القائمة الحمراء.
وقررت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى استدعاء المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الذى انتهت إعارته مؤخراً لنادي الاتفاق السعودي من أجل عقد جلسة حاسمة وهامة معه لحسم مستقبله مع القلعة الحمراء، حيث ترغب اللجنة تجديد عقد اللاعب والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده ولصعوبة التعاقد مع مهاجم أجنبي آخر.
وطلبت اللجنة من وكيل أعمال اللاعب عودة المهاجم المغربي للقاهرة وإنهاء أجازته الحالية في المغرب في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل التفاوض معه بشأن هذه الأمور المهمة، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للتفاوض مع المهاجم المغربى ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروى بعد انتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة فى التدريبات.
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