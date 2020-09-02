شكرا لقرائتكم 6 منافسين أمام تتويج الأهلى رسميا بالدورى بالنقطة 79 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اقترب ماراثون الايجيبشن ليج من خط النهاية بعد مرور 23 جولة من عمر مسابقة الدورى العام، حافظ خلالها النادى الأهلى على صدارته التى هيمن عليها منذ بداية الموسم، برصيد 62 نقطة مبتعداً عن بيراميدز أقرب ملاحقيه بفارق 15 نقطة، ويتبقى للمارد الأحمر 11 جولة فقط على انتهاء المسابقة والتى تحسم تتويجه بشكل رسمى باللقب رقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء.
يحتاج النادى الأهلى 6 انتصارات فقط فى الـ 11 جولة المتبقية من أجل التتويج رسمياً بدرع الدورى قبل انتهاء المسابقة بخمسة أسابيع بفرض فوز بيراميدز أقرب ملاحقيه بجميع المباريات، حيث يصل عندها الأهلى إلى النقطة 80 وهى نقطة حسم الدورى التى لا يستطيع أى فريق الوصول إليها بالفوز فى جميع المباريات المتبقية، حيث يصل بيراميدز إلى النقطة 78 فى حالة الفوز بجميع المباريات المتبقية.
الجولات الـ 6 الحاسمة أمام الأهلى فى المسابقة هى: وادى دجلة، حرس الحدود، الإسماعيلى، الاتحاد السكندرى، ومصر المقاصة، ونادى مصر.
الأهلى فى الموسم الجارى استطاع أن يحقق أكثر من رقم قياسى، بعدما وصل إلى 20 مباراة بلا هزيمة قبل الخسارة من الزمالك فى القمة بثلاثية مقابل هدف.
كما حقق المارد الأحمر فى الموسم الجارى 20 انتصار من بينها 16 فوز متتالى، وتعادل الأهلى فى مباراتين أمام سموحة فى الدور الثانى والانتاج الحربى بنفس النتيجة 1/1، وخسر مباراة واحدة كانت أمام الزمالك بنتيجة 1 / 3 .
ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم برصيد 56 هدفاً، فيما استقبلت الشباك الحمراء 8 أهداف ليتواجد كأقوى خط دفاع فى دورى الموسم الجارى.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 منافسين أمام تتويج الأهلى رسميا بالدورى بالنقطة 79 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.