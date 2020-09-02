شكرا لقرائتكم مران الاهلي..السولية يواصل التأهيل من الأمامية وفايلر يحاضر اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية التى تعرض لها في مباراة المصري الأخيرة بالدوري ، وأدى اللاعب جلسة علاج طبيعي وتأهيل في «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاء ، ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

على صعيد أخر ، عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة وادي دجلة ، ويدخل الفريق معسكرا مغلقا غدًا الخميس؛ استعدادا لمواجهة وادي دجلة، ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 62 نقطة بعد فوزه الأخير على المصري بهدفين دون رد.

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من ناحية أخرى ، أوصت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح بتجديد إعارة حسين السيد "مارسيلو" ظهير أيسر الفريق، والذي قطع إعارته للصفاقسي التونسي التي كانت من المقرر أن تستمر لنهاية الموسم لصعوبة الطيران في تونس بسبب تداعيات فيروس كورونا، وأكد مسئولو اللجنة أن استمرار حسين السيد مع الفريق في الموسم المقبل غير مُجدي في ظل وجود التونسي علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف الذي يعد الظهير الأيسر مركزه الأساسي، قبل أن يتحول لقلب الدفاع، بالإضافة للصاعد محمد شكري الذى لاقى اشادة كبيرة بعد حصوله على فرصة اللعب في بعض المباريات الودية.

ورفض مسئولو الأهلي الاستغناء عن حسين السيد بشكل نهائي خاصة بعدما نمى لعلم النادي دخول الزمالك في مفاوضات لضمه، ولكن تم التوصية بإعارة اللاعب لأحد الأندية الخارجية أو المصرية، بعد تلقى اللاعب أكثر من عرض منذ أن قطع اعارته.

وعقد مارسيلو مؤخراً جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى لحسم مستقبله وتحديد وجهته المقبلة، إلا أن مدير الكرة أكد للاعب أن لجنة التخطيط ورينيه فايلر هما المعنيان بتحديد مصيره نهاية الموسم الجاري.