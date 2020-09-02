شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. السولية يواصل التأهيل من الأمامية وفايلر يحاضر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافى من الإصابة فى العضلة الأمامية التى تعرض لها فى مباراة المصرى الأخيرة بالدورى، وأدى اللاعب جلسة علاج طبيعي وتأهيل فى «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعى صباح اليوم، الأربعاء، ويستعد الأهلي لمواجهة وادى دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة فى إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

على صعيد آخر، عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران، وشهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة وادي دجلة، ويدخل الفريق معسكرا مغلقا غدًا، الخميس؛ استعدادا لمواجهة وادى دجلة، ويعتلى الأهلي صدارة الدورى برصيد 62 نقطة بعد فوزه الأخير على المصري بهدفين دون رد.

من ناحية أخرى، أوصت لجنة التخطيط بالأهلي، برئاسة محسن صالح، بتجديد إعارة حسين السيد "مارسيلو" ظهير أيسر الفريق، والذى قطع إعارته للصفاقسي التونسي التى كانت من المقرر أن تستمر لنهاية الموسم لصعوبة الطيران فى تونس بسبب تداعيات فيروس كورونا، وأكد مسئولو اللجنة أن استمرار حسين السيد مع الفريق الموسم المقبل غير مُجدى فى ظل وجود التونسي على معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف الذى يعد الظهير الأيسر مركزه الأساسي، قبل أن يتحول لقلب الدفاع، بالإضافة للصاعد محمد شكرى الذى لقى إشادة كبيرة بعد حصوله على فرصة اللعب في بعض المباريات الودية.

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ورفض مسئولو الأهلي الاستغناء عن حسين السيد بشكل نهائي خاصة بعدما نما لعلم النادى دخول الزمالك فى مفاوضات لضمه، ولكن تم التوصية بإعارة اللاعب لأحد الأندية الخارجية أو المصرية، بعد تلقى اللاعب أكثر من عرض منذ أن قطع اعارته.

وعقد مارسيلو مؤخراً جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى لحسم مستقبله وتحديد وجهته المقبلة، إلا أن مدير الكرة أكد للاعب أن لجنة التخطيط ورينيه فايلر هما المعنيان بتحديد مصيره نهاية الموسم الجاري.