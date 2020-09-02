شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى ممنوع من الاستمرار مع الأهلى بأوامر بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت أنباء الفترة الماضية عن رغبة الأهلى فى الإبقاء على أحمد فتحى، نجم دفاع المارد الأحمر، رغم توقيع اللاعب لنادى بيراميدز لمدة 3 مواسم، وتم الإعلان الرسمى عن الصفقة يوم 11 أبريل الماضى، وكشفت تقارير صحفية أن مسئولى النادى الأهلى استطلعوا رأى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق فى مسألة بقاء أحمد فتحى قبل التحدث مع الأخير، وإنهاء مفاوضات تجديد عقده والتراجع عن رحيله لصفوف بيراميدز فى الموسم الجديد.

وأكد مصدر مطلع داخل النادى الأهلى أن إدارة النادى تحدثت مع فايلر عن مدى حاجته لأحمد فتحى فى الموسم الجديد، ليؤكد المدرب السويسرى أن الجوكر لاعب كبير وبقاءه سيكون مفيداً، إلا أنه ترك القرار الأخير لإدارة النادى لاتخاذ القرار المناسب، مؤكداً فى الوقت ذاته على قدرته تعويض أحمد فتحى حال رحيله بعد نهاية عقده بانتهاء الموسم الجارى.

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وكشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز عن إمكانية استمرار أحمد فتحى مع المارد الأحمر، رغم توقيعه للفريق السماوى، مؤكدًا أن الجوكر لم يتحدث مع أى مسئول فى بيراميدز عن رغبته فى عدم إتمام الصفقة، ومن ثم البقاء مع الأهلى، كما أنه فى حال رغبة مسئولى المارد الأحمر فى عدم رحيل أحمد فتحى فعليهم أن يفتحوا خط مفاوضات مع نظرائهم فى بيراميدز لشراء اللاعب، خاصة أنه أصبح مرتبطاً بعقد ولا يمكن رحيله إلا عن طريق ناديه الجديد.

وأضاف المصدر، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن أحمد فتحى وقع على عقود انتقاله لصفوف بيراميدز لمدة 3 سنوات مقبلة بداية من الموسم المقبل، وفى حال توقيع عقود مع الأهلى فسيتعرض اللاعب للإيقاف بسبب التوقيع لناديين.

وأشار المصدر إلى أن أحمد فتحى سعيد بخطوة انتقاله لنادى بيراميدز، ولم يتحدث مع أى مسئول عن التراجع عن تلك الخطوة، خاصة أن بيراميدز لديه طموح خلال الفترة المقبلة بالمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا، والمنافسة الشرسة على لقب الدورى الممتاز، وجميع البطولات التى سيشارك بها الفريق السماوى.