شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو يواصل التدريبات البدنية للحفاظ على لياقته بالجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المغربى وليد أزارو، مهاجم النادى الأهلى، تدريباته البدنية فى صالة الجيم للحفاظ على لياقته البدنية، بعدما أصبح مضطراً للبقاء على قائمة الانتظار بالأهلى حتى نهاية الموسم الجارى، حتى فتح باب القيد من جديد بعد قطع إعارته إلى الاتفاق السعودى عقب أزمة بين اللاعب والنادى، ونشر أزارو صورة عبر حسابه على إنستجرام خلال تدريباته فى الجيم وعلق عليها "وقت التدريب".



وليد أزارو

وتعالت المطالب للجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، بعودة وليد أزارو لصفوف الفريق لتدعيم هجوم الفريق على النحو المطلوب عقب انتهاء إعارته، خاصة بعدما أثبتت التجربة أن إمكانيات التوربيد المغربى تفوق كل قدرات المهاجمين المقيدين داخل القائمة الحمراء.

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وقررت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى استدعاء المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الذى انتهت إعارته مؤخراً لنادي الاتفاق السعودي من أجل عقد جلسة حاسمة وهامة معه لحسم مستقبله مع القلعة الحمراء، حيث ترغب اللجنة تجديد عقد اللاعب والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده ولصعوبة التعاقد مع مهاجم أجنبي آخر.

وطلبت اللجنة من وكيل أعمال اللاعب عودة المهاجم المغربي للقاهرة وإنهاء أجازته الحالية في المغرب في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل التفاوض معه بشأن هذه الأمور المهمة، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للتفاوض مع المهاجم المغربى ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروى بعد انتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة فى التدريبات.