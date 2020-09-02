شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إنبى يهزم الجونة 8/1 قبل موقعة بتروسبورت الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق إنبى لمواجهة الجونة فى السادسة مساء اليوم، الأربعاء، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة مثيرة بين الفريقين، يدخلها الفريق البترولى بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما حقق الجونة فوزاً غالياً فى ملعبه على المقاولون العرب بهدفين دون رد فى نفس الجولة.

ترتيب إنبى والجونة فى جدول الدورى

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة جمعها من 23 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 وتعادل في مثلهم وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

*تاريخ مواجهات إنبى والجونة

وتشير الأرقام إلى أن الجونة وإنبي تواجها من قبل في الدوري، في 13 لقاء، فاز الجونة في لقاء، فيما فاز الفريق البترولي في 8 مواجهات، وتعادلا في 4 مواجهات، وسجل الجونة في شباك إنبي 9 أهداف، بينما سجل الفريق البترولى 23 هدفًا.

لم ينجح الجونة فى الفوز على إنبى آخر 8 مباريات جمعت بالفريقين، حيث يعود آخر انتصار للجونة إلى 13 إبريل 2011 عندما خسر إنبي بهدفين مقابل هدف.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين فى دوري هذا الموسم بفوز انبى بأربعة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد خالد بشارة فى الأسبوع السابع للمسابقة فى 10 ديسمبر 2019 ، سجل رباعية إنبى رامى صبرى هدفين ومحمد شريف هدف ومحمد رزق هدف ، وسجل هدف الجونة الوحيد عمرو عبد الفتاح .

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*طولان يبحث عن تصحيح الأوضاع وبارنى يسعى للهروب من القاع

من جانبه طالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بتصحيح الأوضاع والعودة لنغمة الانتصارات لمواصلة خطة الزحف نحو مراكز المربع الذهبى، وفى المقابل يسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للجونة لمواصلة خطة الهروب من مراكز القاع بتحقيق الفوز الثانى على التوالي للتخلص من شبح الهبوط مبكراً.

*التشكيل المتوقع لإنبى والجونة

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام الجونة مكونا من :"محمود جاد -كريم فؤاد – إبراهيم يحيى – أسامة جلال – علي فوزي - حميد ماو – عبد الرحمن عامر – محمود غالي – محمد بسيوني – فيستون عابدول -محمد شريف".

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام إنبى مكونا من :" إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، محمود الجزار، باسم على، أكرم توفيق، سيرج أكا، عمرو بركات، إسلام رشدي، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا".