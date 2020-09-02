شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يخطط الزمالك لدك حصون بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطمح فريق الزمالك، بقيادة مديره الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون، لتحقيق الفوز أمام بيراميدز في المباراة المقرر لها غدا الخميس بالدورى الممتاز، والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالها الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، واعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

الاستعانة بدوافع الناشئين

ويجهز المدير الفنى الفرنسى للزمالك باتريس كارتيرون ثلاثى شباب الزمالك "حسام أشرف، وأسامة فيصل، وحسام عبد المجيد" لمواجهة بيراميدز المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد الخميس، ويخطط كارتيرون للدفع بعناصر الشباب من أجل التغلب على اللياقة البدنية لبيراميدز، خاصة أن الثلاثى أثبتوا جدارتهم وعلى رأسهم أسامة فيصل الذى سجل فى شباك الأهلى بمباراة القمة 120 التى شهدت فوز الزمالك بنتيجة 3 / 1، بينما سجل حسام أشرف فى مرمى مصر المقاصة.

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كما يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، الدفع بأحمد سيد زيزو لاعب الفريق فى مركز الوسط المدافع أمام بيراميدز لتعويض غياب طارق حامد الغائب عن المباراة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة إنبى الماضية، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، حيث سبق وشارك زيزو فى مركز الوسط المدافع لغياب فرجانى ساسى بسبب الإيقاف.

فيما يخطط الزمالك لاستغلال غيابات بيراميدز، بعدما تأكد غياب عبد الله السعيد قائد الفريق، وأحمد الشناوى حارس المرمى، عن صفوف فريقهما خلال مواجهة الزمالك غداً باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بسبب الإصابة ، حيث تجددت إصابة عبد الله السعيد فى العضلة الخلفية بعد مشاركته للمرة الأولى فى مران الاثنين، حيث غاب صانع الألعاب الدولى عن آخر مباراتين لبيراميدز وبالتحديد مواجهتى الإنتاج الحربى والتى انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3/0، كما غاب عن مباراة أسوان التى انتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 2/1 عقب إصابته فى مباراة سموحة ببطولة الدورى العام.

وكشف مصدر مطلع أن تجدد إصابة السعيد جاءت بعدما طالبه المدير الفنى للفريق الكرواتى أنتى تشاتشيتش القيام ببعض التدريبات المنفردة فى صالة الجيم لرفع معدل لياقته البدنية، إلا أن الحمل الزائد أدى لتجدد الإصابة وغياب اللاعب عن مواجهة الفارس الأبيض ، بينما تعرض أحمد الشناوى حارس المرمى لإصابة قوي خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية مساء أمس الاثنين، ويغيب اللاعب على إثرها عن مواجهة الزمالك.