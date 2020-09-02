شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطلب تقريرا مفصلا عن حالة اللاعبين المصابين بكورونا فى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب على ماهر، المدير الفنى الجديد للنادى للمصرى البورسعيدى، من الجهاز الطبى إعداد تقرير شامل عن حالة اللاعبين الذين مازالوا يعانون من فيروس كورونا الذى ضرب الفريق منذ فترة وأدى لتأجيل ثلاث مباريات هى الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود.

وأخطر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة النادى المصري بإصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا، بناءً على تحليل الـ"رابيد تيست" استعدادًا لمباراته أمام المقاولون العرب المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد الخميس ضمن مباريات الجولة الـ24 للدوري الممتاز.

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وفى سياق متصل، تلقى مسئولو النادي المصري إخطارًا من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بإلغاء عقوبة ايقاف القيد لثلاث فترات التى كان قد تم توقيعها على النادى على خلفية الشكوى التي كان قد قدمها مسئولو نادى هلال الأبيض السوداني في اللاعب الإيفوارى شيخ أحمد موكورو والنادى المصرى قبل نحو ثلاثة مواسم، ليصبح من حق المصرى قيد لاعبين جدد بقائمته المحلية اعتبارًا من فترة القيد المقبلة للموسم الكروي الجديد 2021/2020.

وكان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية قد تقدم بطعن للمحكمة الرياضية الدولية عبر المحامي الدولي نصر عزام على قرار لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولى لكرة القدم”فيفا”، والذى نص على منع النادى المصرى من قيد لاعبين جدد لثلاث فترات قيد متتالية اعتبارًا من فترة القيد الشتوية الماضية ، وبعد تقديم النادي المصري لكافة المستندات المؤيدة لموقفه وسداده لكافة مستحقات نادي هلال الأُبيض السوداني أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكمها بإلغاء تلك العقوبة.