الامارات | بالصور.. والد ميسي يصل برشلونة ويلتقي رئيس النادي خلال ساعات لبدء مفاوضات "فك الارتباط"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. والد ميسي يصل برشلونة ويلتقي رئيس النادي خلال ساعات لبدء مفاوضات "فك الارتباط" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تناقلت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم، صورا لوالد نجم وقائد فريق برشلونة ليونيل ميسي، خورخي، بعد وصوله مباشرة إلى مطار "إل برات" في مدينة برشلونة، حيث سيلتقي خلال ساعات رئيس نادي برشلونة جوزيف بارتوميو للاتفاق على طريقة لفك الارتباط بين النجم التاريخي وإدارة النادي.

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وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية المقربة من نادي برشلونة، إن مجموعة كبيرة من ممثلي وسائل الإعلام أحاطوا بخورخي ميسي، الذي يدير أعمال نجله بمجرد وصوله قادما من مدينة روزاريو الأرجنتينية. لكنه لم يجب إلا بجملة واحدة، حيث قال: لا أعرف أي شيء. ورفض بعد ذلك الحديث في أي شيء، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور مع إدارة النادي البرشلوني.

يذكر أن ميسي تقدم بطلب رسمي للرحيل عن النادي، في ظل حديث عن اتفاق مبدئي بينه وبين مان سيتي، بينما في المقابل تتمسك إدارة نادي برشلونة بالشرط الجزائي التعجيزي البالغ 700 مليون يورو. وصرح عدد من مسؤولي النادي، بينهم الرئيس بارتوميو في الايام الماضية عن أنهم متمسكون ببقاء اللاعب، ولن يناقشوا أي شيء يتعلق برحيله. وأنه إذا أصر فعليه دفع الشرط الجزائي.

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