شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يستعيد «سالتو» قبل مواجهة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الاتحاد السكندري وصول الليبي أنيس سالتو، المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، صباح اليوم الأربعاء، إلى الإسكندرية قادمًا من ليبيا للانضمام مجددًا إلى صفوف الفريق.

وكان «سالتو» قد غادر البلاد عقب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

ووفقًا للحساب الرسمي للنادي، سوف ينتظم اللاعب في التدريبات عقب إجراء المسحة الطبية، تمهيدًا للمشاركة في مباريات الفريق القادمة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل فريق الاتحاد تدريباته تحت قيادة طلعت يوسف، المدير الفني للفريق، استعدادًا لمواجهة نظيره طنطا، والمقرر إقامتها عصر غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الممتاز.