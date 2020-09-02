مرشح لرئاسة برشلونة: الأوان فات لإقناع «ميسي» بالبقاء

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق فيكتور فونت، المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، على رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف عن قلعة البلوجرانا، مؤكدًا أن الوقت أصبح متأخرًا لإقناعه بالعدول عن قراره.

وكان «فونت» قد أكد سابقًا أن الأمل الوحيد للإبقاء على «ميسي» في صفوف برشلونة هو أن يتقدم الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو باستقالته، إلا أنه أصبح حاليًا يشعر أن الوقت صار متأخرًا حتى لحدوث ذلك.

وقال «فونت»، في حديث لـ«سكاي سبورتس»، ردًا على سؤال عن فوات أوان إقناع ميسي بالبقاء: «الأمر يبدو كذلك، هذا هو أفضل ناد في العالم، ونحن سنفعل كل شئ للتأكد من استمرار الاتحاد مع ميسي».