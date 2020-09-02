شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات اليوم بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة المباريات المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 24 لمسابقة الدوري الممتاز. وجاءت الاختيارات على النحو التالي: طلائع الجيش ضد أسوان: محمود البنا ويعاونه محمد عبدالمجيد ورجب محمد، وعلي الكيكي حكما رابع، وحكم الفيديو محمد عباس قابيل، وحسني سلطان مساعد لحكم الفيديو. إنبي ضد الجونة: طارق مجدي ويعاونه أحمد ساهر وماجد المليجي، وسالم متعب حكما رابع، وحكم الفيديو محمد عادل، ومحمود وفا مساعد لحكم الفيديو. سموحة ضد الإنتاج الحربي: أمين عمر ويعاونه أحمد نوفل وسيد نافع، ومجدي خاطر حكما رابعا، وحكم الفيديو خالد الغندور، وعمرو رمضان مساعد لحكم الفيديو. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات اليوم بالدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.