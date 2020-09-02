شكرا لقرائتكم خبر عن «بيكهام» يتوصل لاتفاق مع نجم عالمي للانضمام إلى فريقه الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق، لاتفاق مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، المملوك لقائد منتخب إنجلترا ونجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق ديفيد بيكهام.

وحسب TYC Sports، فقد توصل إنتر ميامي لاتفاق مبدئي مع المهاجم صاحب الـ 32 عامًأ، للانتقال إلى الدوري الأمريكي، ليصبح اللاعب الثاني من يوفنتوس الذي ينضم لفريق "بيكهام".

وكان «بيكهام» قد حسم سابقًا التعاقد مع النجم الفرنسي بليس ماتويدي، المتوج بكأس العالم الأخيرة مع منتخب بلاده، قادمًا من السيدة العجوز أيضًا.