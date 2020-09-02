شكرا لقرائتكم بسيونى يستبعد عمار حمدى أمام أسوان بسبب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استبعاد لاعبه عمار حمدى لاعب الفريق من مواجهة أسوان لتجهيزه لمباراة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث غاب عمار حمدى عن مواجهة الانتاج الحربى الاخيرة بعد إصابته فى لقاء سموحة بكدمة فى الشظية ورغم عودة اللاعب للتدريبات بشكل طبيعى إلا أن بسيونى يرغب فى منح عمار حمدى فرصة كافية للتعافى وتجهيزه لمباراة الزمالك.

وغادر عمار حمدى باكياً مباراة فريقه مع سموحة متوجهاً للمستشفى بصحبة الدكتور هانى درويش رئيس الجهاز الطبى بالفريق، لإجراء أشعة لتحديد حجم إصابته بعدما تعرض للإصابة فى الدقيقة 23 من عمر المباراة، ليقرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع استبداله باللاعب أحمد كابوريا.

وطمأن عمار حمدى جماهير الكرة المصرية على إصابته، وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "أنا بخير يا جماعة.. اطمئنوا.. مجرد كدمة فى الشظية.. ومفيش صليبى ولا أى حاجة من الكلام اللى اتقال. "

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وتلقى النادي الأهلي عرضاً رسمياً من نادي كارا جمرك التركي لشراء عمار حمدي صانع ألعاب الفريق المعار لطلائع الجيش بداية من الموسم المقبل، وأكد مصدر مُقرب من اللاعب أن النادي التركي يُتابعه منذ فترة طويلة قبل أن يرسل عرضاً رسمياً لشرائه.

يستضيف طلائع الجيش نظيره أسوان في تمام الثالثة عصر اليوم الأربعاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إفتتاحية الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لاتقبل القسمة على أثنين ، يدخلها الطلائع بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر أسوان من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.