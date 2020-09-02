شكرا لقرائتكم شوبير : جراحة خاطئة تهدد مصير نيدفيد .. والأهلي يسلم مؤمن راتب 3 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الأسبق أن كريم نيدفيد لاعب الفريق الأحمر يواجه مصير غامض بعد إصابته بقرحة فى الركبة مشيراً إلى أن الاهلى يضع اللمسات الأخيرة على القيمة المادية لعقد مؤمن زكريا لاعب الفريق ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"كريم نيدفيد مصيره غامض فى الاهلى بعد جراحة خاطئة أصابته بقرحة فى الركبة والاهلى يتعامل مع الأمر بهدوء على أمل أن تستجيب ركبة اللاعب فى ظل صغر سنه ، خاصة أن نيدفيد لا يجرى تدريبات بل يخوض تأهيلات فقط للركبة".

وعن مؤمن زكريا قال شوبير:"الاهلى يضع اللمسات الأخيرة على مستحقات مؤمن زكريا ، علمت أن هناك وفد من مجلس ادارة النادى الاهلى سوف يزور مؤمن زكريا فى منزله خلال الأيام المقبلة ومعه شيكات بقيمة عقد مؤمن زكريا مع الأهلى لمدة 3 سنوات على أن يحصل عليها اللاعب على طريقة الدفعات مثل زملاؤه ، ولكن بطالب الاهلى يعفى مؤمن زكريا من نسبة المشاركة فى عقده لان اللاعب مريض ويحتاج كل الدعم والاهلى لا يتأخر عن أبناؤه".

وعن ملف الصفقات الجديدة قال شوبير:"ملف الصفقات فى الاهلى لايزال فى إطار الدراسة بالنادى وقد يكون هناك صفقة مفاجأة للجماهير ، وسألت فى موضوع طاهر محمد طاهر وعلمت من الأهلى والمقاولون أن اللاعب كان مصاباً بشد فى العضلة الامامية وتعافى تماماً واستبعاده أو مشاركته هو قرار عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون دون أى تدخلات من أحد".

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وعن الاصابات فى الاهلى قال شوبير:"محمد محمود سيعود فى غضون ثلاثة أسابيع بينما يفصل حسين الشحات عن التدريبات الجماعية أسبوعين ، ووافق فايلر على سفر أجاى فى إجازة لبلاده لرؤية اسرته حتى يستعيد مستواه فيما يعود اليوم اليو ديانج لاعب خط الوسط من مالى بعد إنهاء تجديد جواز سفره".

وعن نغمة تغيير المدربين قال شوبير:"تغيير المدرب ليس هو الخيار الانسب على طول الخط وأكبر مثال ناديى المصرى البورسعيدى وطنطا برحيل ايهاب جلال وايمن المزين فهو قرار خاطىء ، ولو كنت مسئولا فى طنطا كنت سأبقى على أيمن المزين فى منصبه حتى لو هبط الفريق فهو قادر على العودة بالفريق للممتاز مرة أخرى ، وأعلم أن فايز عريبى رئيس طنطا كان ضد قرار رحيل المزين ولكنها رغبة بعض اعضاء المجلس وبالفعل الفريق بات قريباً من الهبوط".

وعن أزمة مواعيد استلام الاندية المشاركة فى البطولات الافريقية بعد قرار الكاف قال شوبير:"الامر ليس جديداً فلقد حدث الموسم الماضى بنفس التفاصيل وتدخل المهندس هانى ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق فى الأزمة وتم حلها ، وبالتالى سوف يتدخل فى أزمة الموسم الحالى وسوف تحل حتى لو كان بعيداً عن المناصب فى الكرة المصرية".