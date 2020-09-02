شكرا لقرائتكم أحمد شوبير يكشف سيناريوهات قضية كهربا والزمالك فى الفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق ، أن هناك ثلاثة سيناريوهات تنتظر أزمة محمود عبد المنعم كهربا نجم الاهلى مع ناديه السابق الزمالك وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"بعد صدور حكم من الفيفا بتغريم كهربا 32 مليون جنيه و800 ألف جنيه ، قام اللاعب بالطعن فى ثانى أيام صدور الحكم وذلك فى 16 أغسطس الماضى أمام نفس اللجنة التى أصدرت الحكم وتم قبول الطعن ",

ويضيف شوبير:"كهربا قدم مستندات واللجنة نظرتها وقبلت الطعن وأصبح كهربا أمامه ثلاثة سيناريوهات فى هذه الازمة الأول أن تؤكد اللجنة أن حكمها الأول صحيح والمستندات الجديدة غير صحيحة ويبقى الوضع على ماهو عليه ، فيما يعد السيناريو الثانى أن تقبل اللجنة المستندات الجديدة وتعلن تخفيض العقوبة المادية على اللاعب ، بينما السيناريو الثالث أن تعلن اللجنة أن مستندات كهربا سليمة وتلغى العقوبة بل وتوقع عقوبة على اتحاد الكرة المصري بداعى أنه قدم للفيفا مستندات غير صحيحة فى هذه الازمة وهو مايؤكد عليه كهربا ومحاميه".

وتابع شوبير:"الزمالك من حقه الاستئناف على أى حكم يصدر وكذلك كهربا ، الطرفين من حقهم الاستئناف فى المحكمة الرياضية ، وكل ماصدر من أحكام سواء الحكم نفسه أو طعن لايعد انتصاراً لأى طرف فهى اجراءات تقاضى تاخد وقتها ، رغم أن اللجنة قبلت طعن كهربا بصورة سريعة وأصدرت الحكم فى الاول من سبتمبر رغم أن اللاعب قدمه فى 16 أغسطس فقط ، لكن المؤكد أن الغرامة لن تزيد ربع جنيه أخر ، إن لم يتم تخفضيها أورفعها ، والاهلى ليس له علاقة بالازمة من قريب أو بعيد ، الامر يتعلق بكهربا وناديه البرتغالى مع الزمالك".

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وكان الزمالك قد حصل على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة وهو الحكم الذى يراه الأهلى انتصاراً له وللاعب لأنه لم يتم توقيع أى غرامة على الأهلى أو نادى أفيس البرتغالى الذى تعاقد منه الأهلى مع اللاعب ولم يتم إيقاف كهربا كما أن اللاعب سيطعن على الغرامة وسيتم تخفيضها بنسبة كبيرة.

وجهز كهربا بالتعاون مع محاميه الخاص شكوى جديدة تمهيداً للتقدم بها للاتحاد الدولى فيفا ضد الزمالك، للمطالبة بتعويض مادى عن الأضرار التى تعرض لها خلال الفترة الماضية بعد مقاضاته على خلفية أزمة رحيله عن النادى لأفيش البرتغالى، والذى انتقل منه للأهلى، وطعن كهربا فى صحة تجديده للزمالك بسبب قيام الإدارة البيضاء بتوثيق العقد فى توقيت غير قانونى الأمر الذى تسبب فى إيقاف تنفيذ العقوبة الموقعة عليه من الاتحاد الدولى والمقدرة قيمتها بـ33 مليونا و800 ألف جنيه، بعد تأكيده أن رحيله عن النادى الأبيض جاء بعد انتهاء عقده.

ويعود كهربا لمباريات الأهلى فى الجولة الـ26 من بطولة الدورى أمام الإسماعيلى، والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، حيث تنتهى عقوبة إيقاف اللاعب محلياً بعد الجولة الخامسة والعشرين، بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بالإمارات.