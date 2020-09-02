شكرا لقرائتكم آخر كلام .. الشناوي يغيب عن بيراميدز أمام الزمالك وتأهيل لمدة أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز، لفترة تأهيل بعد الإصابة العضلية التى تعرض لها، خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية مساء الإثنين الماضى، فى إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها غداً الخميس والتي تأتي ضمن مباريات الجولة 24من بطولة الدورى الممتاز، حيث سيخضع الحارس المخضرم لفترة تأهيل تستمر لمدة أسبوعين قبل أن يعود للمشاركة مع فريقه فى المباريات الرسمية.

ويدخل فريق بيراميدز معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة لزمالك غداً، ويعاني بيراميدز من إصابات مؤثرة بعد تعرض أحمد الشناوي لإصابة قوية على مستوى العضلة الضامة.

كما تجددت اصابة عبد الله السعيد نجم هجوم الفريق بعد مشاركته للمرة الأولى فى مران الاثنين الماضي، حيث غاب صانع الألعاب الدولى عن آخر مباراتين لفريق بيراميدز وبالتحديد مواجهتى الإنتاج الحربى والتى انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3/0، كما غاب عن مباراة أسوان التى انتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 2/1 عقب إصابته فى مباراة سموحة ببطولة الدورى الممتاز.

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ورفع عبد الله السعيد رصيده إلى 107 أهداف فى مسيرته بالدورى المصرى الممتاز، ليتجاوز زميله السابق محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والأهلي، الذي سجل 106 أهداف مع المارد الأحمر والترسانة بالمسابقة.

واحتل النجم الدولى المرتبة السادسة فى قائمة أعضاء نادي المائة متساويًا مع أحمد الكاس، نجم الزمالك والأولمبى السابق، ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة محمود الخطيب، رئيس الأهلى الحالى، صاحب المركز الخامس.

وسجل عبدالله 50 هدفًا مع الأهلي منذ موسم (2011-12) حتى (2017-18)، و36 هدفًا مع الإسماعيلي منذ موسم (2003-04) حتى (2010-11)، قبل تسجيل 21 هدفا مع بيراميدز بالموسمين الماضي والحالي.