شكرا لقرائتكم الجبلاية تخطر المصري بوجود 3 إصابات بكورونا قبل مباراة المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، النادي المصري بإصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا بناء على تحليل الـ" رابيد تيست " استعدادًا لمباراته أمام المقاولون العرب المقرر لها الثامنة والنصف مساء غداً الخميس ضمن مباريات الجولة الـ24 للدوري الممتاز.

في سياق متصل ، تلقى مسئولي النادي المصري اخطارًا من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بإلغاء عقوبة ايقاف القيد لثلاث فترات قيد التي كان قد تم توقيعها على النادي على خلفية الشكوى التي كان قد قدمها مسئولي نادي هلال الأُبيض السوداني في اللاعب الايفواري شيخ أحمد موكورو والنادي المصري قبل نحو ثلاثة مواسم ، ليصبح من حق المصري قيد لاعبين جدد بقائمته المحلية اعتبارًا من فترة القيد المقبلة للموسم الكروي الجديد 2021/2020.

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كان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية قد تقدم بطعن للمحكمة الرياضية الدولية عبر المحامي الدولي الأستاذ نصر عزام على قرار لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا” والذي نص على منع النادي المصري من قيد لاعبين جدد لثلاث فترات قيد متتالية اعتبارًا من فترة القيد الشتوية الماضية ، وبعد تقديم النادي المصري لكافة المستندات المؤيدة لموقفه وسداده لكافة مستحقات نادي هلال الأُبيض السوداني أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكمها بإلغاء تلك العقوبة.

فى سياق آخر، قاد على ماهر المدير الفنى الجديد للنادى المصرى، المران الأول للفريق البورسعيدى بعد توليه مسئولية الفريق خلال الساعات الماضية خلفاً لطارق العشرى، والذى رحل بعد أزمة مع مجلس إدارة النادى، وظهر على ماهر فى التدريب المسائى حيث يستعد أبناء بورسعيد لمواجهة قوية أمام المقاولون العرب، والتى تجمع الفريقين مساء الخميس على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام.

وعقد على ماهر جلسة خاصة مع عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق للاطلاع على كل الملفات داخل صفوف الفريق والاطمئنان منه على حالة اللاعبين صحيا، خاصة الذين مازالوا يعانون من وباء كورونا وابتعدوا عن المشاركة فى المباريات التى خاضها المصرى بالدورى.