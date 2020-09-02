شكرا لقرائتكم شقيقه : عبدربه ينوي الترشح لرئاسة الإسماعيلي لكن لائحة المجلس تمنعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق عبد ربه شقيق حسنى عبد ربه نجم النادى الاسماعيلى ومنتخب مصر السابق أن القيصر بدأ التفكير جدياً فى كيفية الوصول لرئاسة قلعة الدراويش فى الفترة المقبلة ، وقال طارق عبد ربه فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم رياضة عبر أثير أذاعة الشباب والرياضة :" ما حدث للقيصر فى مباراة الاسماعيلى والاتحاد السكندرى إهانة لاتغتفر لمجلس إدارة الاسماعيلى الحالى تجاه أهم نجوم القلعة الصفراء صاحب التاريخ الطويل فى الملاعب".

ويضيف شقيق القيصر:" حسنى عبد ربه ينوى الترشح على منصب رئاسة النادى الاسماعيلى ولكن المجلس الموجود حالياً وضع لائحة تعجيزية تشترط أن يكون عمر الرئيس والنائب لايقل عن 45 سنة بما يمنع القيصر من الترشح فى الانتخابات المقبلة".

وتابع طارق عبد ربه :" حسنى عبد ربه يدرس خوض الانتخابات المقبلة على منصب العضوية فى حالة دخول مرشح قوى على منصب الرئاسة حتى يستطيع الوصول لكرسى رئاسة الدراويش فى المرحلة المقبلة".

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وفى وقت سابق ، أكد حسنى عبد ربه، نجم الإسماعيلى الأسبق، أنه يتمنى أن يتولى رئاسة النادى يوما ما من أجل خدمة الدراويش وليس لأغراض شخصية، وقال عبد ربه فى تصريحات تليفزيونية: "بكل تأكيد أتمنى رئاسة الإسماعيلى يوماً ما، وأرى أن العمر ليس مقياسا تماماً للنجاح من عدمه، النجاح يعتمد على عمل المجموعة وليس الأفراد".

وأضاف: "إذا دخلت انتخابات الإسماعيلى فسأترشَّح لرئاسة النادى مباشرةً وهذا سيحدث بالتأكيد يوما ما ولكن لرغبتى فى خدمة الإسماعيلى وإنقاذهُ"، وختم حديثه قائلا: "هناك سمسار يُحدد اللاعبين الذى يتعاقد معهم الإسماعيلى فى السنوات الأخيرة".

وطالب حسنى عبد ربه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتدخل لإنقاذ الدراويش، وقال: "أُطالب الدكتور أشرف صبحى بـ التدخُّل لإنقاذ الإسماعيلى، وأتمنى عقد جلسة رِفقة أساطير الإسماعيلى للحديث معه حول مشاكل النادي"، أضاف: "مينفعش الإسماعيلى يبقى بين المركز السابع والعاشر كل سنة، هل الناس هتكون سعيدة لما تشوف الإسماعيلى درجة تانية؟، لو عايز تنجح "لازم تصرف". وكان حسنى عبد ربه تم منعه من دخول ملعب استاد الإسماعيلية لمشاهدة مباراة الاتحاد السكندرى مع الدراويش من المدرجات.