شكرا لقرائتكم أنيس سالتو يصل الاسكندرية للانتظام فى تدريبات الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل إلى الإسكندرية منذ قليل الليبى أنيس سالتو المحترف بصفوف الاتحاد السكندرى، قادما من بلاده للانضمام مجددا لصفوف الفريق السكندري حيث غادر اللاعب البلاد عقب أزمة انتشار فيروس كورونا، وينتظم في التدريبات عقب اجراء المسحة الطبية تمهيدا للمشاركة في مباريات الفريق القادمة في مسابقة الدوري الممتاز .

ونظرا للظروف الصعبه توجه الليبي "سالتو" إلى تركيا ومنها إلى مصر نظرا لصعوبة ظروف الطيران وكادت كل المحاولات أن تفشل بسبب الإجراءات الطبيه لولا تدخل محمد مصليحى رئيس النادى والذى سهل حضور سالتو بعد التعهد بخضوع اللاعب لجميع الفحوصات والتحاليل الطبيه قبل الانضمام لمعسكر الفريق.

ويستعد الاتحاد السكندرى لمباراة طنطا المقرر لها غدا الخميس على ملعب برج العرب الثالثة والنصف عصرا.

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فى سياق آخر، رفض مسئولو الإتحاد السكندرى دخول بعض وكلاء اللاعبين فى مفاوضات مباشرة مع محمود رزق مدافع زعيم الثغر خلال الفترة الحالية بالرغم من عدم انتهاء الموسم وارتباط اللاعب بتعاقد مع النادى يستمر لمدة موسمين مقبلين ، مؤكدين ان ذلك سيؤثر على تركيزه بعد وصوله لفورمة عالية جعلت حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى يشيد بإمكانياته ويؤكد أنه أحد العناصر الجديدة التى سيكون لها دور مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة .

وأصبح محمود رزق أحد أفضل المدافعين بالدورى نظرا لثبات مستواه الفنى مع الاتحاد السكندرى ومشاركته بشكل مستمر مع فريقه ، بالإضافة لتميزه فى إحراز الأهداف .

يذكر أن مسئولو الأهلى والزمالك وضعوا أعينهم على محمود رزق لتدعيم دفاعاتهم فى الميركاتو الصيفى الحالى ، إلا أن محمد مصيلحى عقد جلسة مع اللاعب وطالبه باستمرار تركيزه وعدم الإلتفات للعروض المحلية .