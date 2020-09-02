شكرا لقرائتكم على ماهر يطلب تقرير عن مصابي كورونا فى المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب على ماهر المدير الفنى الجديد للنادي للمصرى البورسعيدى من الجهاز الطبى إعداد تقرير شامل عن حالة اللاعبين الذين مازالوا يعانون من فيروس كورونا الذى ضرب الفريق منذ فترة وأدى لتأجيل ثلاث مباريات وهم الإسماعيلى والإتحاد وحرس الحدود .

أخطر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، النادي المصري بإصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا بناء على تحليل الـ" رابيد تيست " استعدادًا لمباراته أمام المقاولون العرب المقرر لها الثامنة والنصف مساء غداً الخميس ضمن مباريات الجولة الـ24 للدوري الممتاز.

Advertisements

في سياق متصل ، تلقى مسئولي النادي المصري اخطارًا من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بإلغاء عقوبة ايقاف القيد لثلاث فترات قيد التي كان قد تم توقيعها على النادي على خلفية الشكوى التي كان قد قدمها مسئولي نادي هلال الأُبيض السوداني في اللاعب الايفواري شيخ أحمد موكورو والنادي المصري قبل نحو ثلاثة مواسم ، ليصبح من حق المصري قيد لاعبين جدد بقائمته المحلية اعتبارًا من فترة القيد المقبلة للموسم الكروي الجديد 2021/2020.

كان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية قد تقدم بطعن للمحكمة الرياضية الدولية عبر المحامي الدولي الأستاذ نصر عزام على قرار لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا” والذي نص على منع النادي المصري من قيد لاعبين جدد لثلاث فترات قيد متتالية اعتبارًا من فترة القيد الشتوية الماضية ، وبعد تقديم النادي المصري لكافة المستندات المؤيدة لموقفه وسداده لكافة مستحقات نادي هلال الأُبيض السوداني أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكمها بإلغاء تلك العقوبة.