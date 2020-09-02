سلتيكس يخطو نحو تجريد تورونتو من اللقب ودنفر إلى الدور الثاني

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لوس انجليس: خطا بوسطن سلتيكس خطوة كبيرة نحو تجريد تورونتو رابتورز من لقب بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عندما حسم المواجهة الثانية بينهما في صالحه 102-99 في الدور الثاني من البلاي أوف (نصف نهائي المنطقة الشرقية)، فيما لحق دنفر ناغتس بركب المتأهلين إلى نصف نهائي المنطقة الغربية بحسمه المواجهة السابعة الفاصلة مع يوتا جاز 80-78 الثلاثاء.

في المباراة الأولى، حرم بوسطن سلتيكس حامل اللقب من تعويض خسارة المباراة الأولى (94-112) الأحد، وألحق به الهزيمة الثانية ليخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور النهائي للمنطقة الشرقية.

واشتدت المنافسة بقوة بين الفريقين منذ البداية وانتها ربعها الاول بالتعادل 28-28، وحسم سلتيكس الربع الثاني بصعوبة بفارق سلة واحدة (22-20) وبالتالي الشوط الأول 50-48).

وفرض تورونتو أفضليته في الربع الثالث وحسمه بفارق 10 نقاط (30-20) ليتقدم بفارق ثماني نقاط (78-70)، لكن سلتيكس عاد بقوة في الربع الاخير بعدما سجل 32 نقطة بينها 27 نقطة لكل من ماركوس سمارت وكيمبا ووكر مسجل سلة الفوز في الثواني الاخيرة مقابل 21 فقط لحامل اللقب.

ويدين سلتيكس، حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في البطولة برصيد 17 لقبا آخرها موسم 2007-2008، أيضا بفوزه إلى نجمه جايسون تاتوم الذي سجل 34 نقطة مع ثماني متابعات وست تمريرات حاسمة، وأضاف سمارت 19 نقطة وووكر 17 نقطة.

وعلق سمارت الذي سجل ست ثلاثيات في المباراة، على تألقه في الربع الأخير قائلا "زملائي قالوا لي +نريد رميات خارقة+، ونجحت في ذلك. يتعين علينا الان مواصلة اللعب بهذه الطريقة وحتى اللعب بطريقة أفضل من ذلك، لاننا تنتظرنا معركة كبيرة حتى النهاية. لن يتركوننا نتغلب عليهم هكذا".

في المقابل، برز الانكليزي النيجيري أوغوغوا أنونوباي في صفوف حامل اللقب بتسجيله 20 نقطة مع سبع متابعات، وأضاف فريد فان فليت 19 نقطة، والكاميروني باسكال سياكام 17 نقطة وهو الرصيد ذاته للبديل الاسباني سيرج ايباكا، فيما اكتفى كايل لاوري بتسجيل 16 نقطة فقط.

وتقام المباراة الثالثة الخميس.

دنفر يحسم الفاصلة

وحسم دنفر ناغتس البطاقة الثالثة الى نصف نهائي المنطقة الغربية بتغلبه على يوتا جاز 80-78 في المباراة السابعة الفاصلة لينهي السلسلة في صالحه 4-3، ويضرب موعدا مع لوس أنجليس كليبرز في الدور الثاني.

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ولحق ناغتس بكليبرز وجاره ليكرز الى دور الاربعة في المنطقة الغربية التي تتبقى فيها بطاقة واحدة ستحسم مساء اليوم عقب المباراة السابعة الفاصلة بين هيوستن روكتس واوكلاهوما سيتي ثاندر.

وخطف الصربي نيكولا ديوكيتش (25 عاما) الانظار بقيادته ناغتس الى الفوز على يوتا بتسجيله 30 نقطة بينها سلة الفوز قبل 27 ثانية من نهاية المباراة.

وحاول مايك كونلاي استغلال الوقت المتبقي لقلب الطاولة على ناغتس من رمية مع الصافرة النهائية بيد ان الكرة تدحرجت حول الحلقة وخرجت ليودع فريقه المنافسات من الدور الأول.

وحقق ديوكيتش 14 متابعة أيضا وأربع تمريرات حاسمة

وقال ديوكيتش "لم نودع المنافسات، كنا فقط نرغب في تفادي الاقصاء، وأنا سعيد بفوزنا بالمباراة".

وتألق الكندي جمال موراي في صفوف ناغتس بتسجيله 17 نقطة وكان ثالث لاعب فقط في صفوف الفريق يبلغ حاجز النقاط العشر مع البديل مايكل بورتر (10 نقاط).

وهي أضفع غلة لموراي في هذه السلسلة بعدما تألق في المباريات الثلاث الأولى بتسجيله 142 نقطة.

ونجح ناغتس للمرة الاولى في تاريخه في قلب تخلفه 1-3 في السلسلة الى فوز 4-3. وهو الفريق الـ12 في تاريخ الدوري يحقق هذا الانجاز.

في المقابل، لم تكن حال دونوفان ميتشل افضل من موراي واكتفى بتسجيل 22 نقطة فقط ليوتا جاز لم تكن كافية لحجزه بطاقة الدور الثاني، وهو الذي سجل 57 و51 و44 نقطة على التوالي في المباريات السابقة.