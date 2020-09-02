فلاشينغ ميدوز: سيرينا وكينن وجابر إلى الدور الثاني

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





نيويورك: بلغت الأميركية سيرينا وليامس المصنفة ثالثة الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة، إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، على ملاعب فلاشينغ ميدوز، بفوزها على مواطنتها كريستي آهن 7-5 و6-3.

واحتاجت المخضرمة سيرينا (38 عاما) الثامنة عالميا والساعية الى اللقب الـ25 في الغراند سلام لمعادلة الرقم القياسي في عدد الالقاب في البطولات الكبرى الموجود بحوزة الاسترالية مارغاريت كورت، إلى ساعة و21 دقيقة للتخلص من مواطنتها المصنفة 96 عالميا.

ونجحت سيرينا الطامحة الى لقبها الكبير الاول منذ بطولة استراليا المفتوحة عام 2017، في كسر ارسال مواطنتها أربع مرات من أصل ست محاولات، وتمكنت من حسم النقاط المهمة، وقالت في هذا الصدد "أنا سعيدة حقا بالطريقة التي قمت فيها باستغلال هذه النقاط المهمة، أريد أن أعود سيرينا التي كانت في السابق" في إشارة إلى حسمها للنقاط المهمة في مبارياتها السابقة خلافا لمعاناتها في المباريات الأخيرة وتحديدا منذ عودتها الى الملاعب بعد ولادتها.

وأضافت "الفوز بمجموعتين مريح جدا، لم أحقق ذلك منذ مدة طويلة، منذ التسعينيات".

وهو الفوز الـ102 لسيرينا في فلاشينغ ميدوز فحكت الرقم القياسي في عدد الانتصارات في البطولة الاميركية والذي كان بحوزة مواطنتها كريستين ايفرت.

Advertisements

وتلتقي سيرينا في الدور المقبل مع الروسية مارغاريتا غاسباريان المصنفة 117 عالميا والفائزة على البورتوريكية مونيكا بويغ 6-3 و6-7 (صفر-7) و6-صفر.

وبلغت الدور ذاته الأميركية الأخرى صوفيا كينن الثانية وبطلة استراليا المفتوحة هذا العام، بفوزها على البلجيكية يانينا فيكماير 6-2 و6-2.

وتلتقي كينن في الدور الثاني مع الكندية ليلى فرنانديز الفائزة على الروسية المخضرمة فيرا زفوناريفا (35 عاما) 6-4 و7-5.

وتأهلت أيضا التونسية أنس جابر المصنفة في المركز 27 بتغلبها على البولندية كاتارينا كافا 6-2 و7-6 (8-6)، لتضرب موعدا مع الاستونية كايا كانيبي الفائزة على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 6-1 و6-2.